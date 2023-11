Herdeira de Silvio Santos revela sexo do primeiro filho ao vivo | A TARDE

Grávida do seu primeiro filho, Rebeca Abravanel revelou o sexo do bebê durante o programa “Teleton”. Esposa do ex-jogador Alexandre Pato, a apresentadora fez uma brincadeira com duas convidadas do programa para indicar o gênero do bebê.

A brincadeira seria abraçar quem estivesse com a cor de acordo com o sexo do bebê. As convidadas estavam vestidas uma de rosa e outra de azul e, a herdeira de Silvio Santos acabou abraçando a moça que usava a roupa azul, deixando claro que está à espera de um garotinho. Vale ressaltar que a gravidez de Rebeca e Pato foi anunciada pelo jornalista Léo Dias.



Recentemente a irmã de Rebeca, Silvia Abravanel, contou detalhes sobre a gestação. “Ela [Rebeca] está a coisa mais fofa, já está barrigudinha. Eles estão muito felizes. Será uma criança maravilhosa, preparada por Deus, porque o casamento deles foi escrito por Deus”, disse ela.