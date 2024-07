Homem invade palco com Joelma e Luísa Sonza em show

Joelma e Luísa Sonza em Uruoca, interior do Ceará - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Joelma e Luísa Sonza tomaram um grande susto durante uma apresentação após um fã invadir o palco para abraçar as duas cantoras. o caso aconteceu no último domingo, 14, em Uruoca, interior do Ceará.

O homem foi retirado do palco imediatamente por seguranças, e o show continuou sem novos incidentes. Esta foi a primeira vez que Joelma e Luísa Sonza cantam juntas.

A apresentação aconteceu de forma gratuita na praça de eventos da cidade, durante o festival de quadrilhas, considerado uma das maiores festas de São João do interior do estado.