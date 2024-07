Humorista Carlinhos Mendigo é preso por não pagar pensão

Carlos foi detido por policiais da 2ª Delegacia de Capturas do Dope - Foto: Reprodução

O comediante Carlos Alberto Silva, conhecido como Mendigo do programa Pânico, foi preso por não pagar pensão ao filho Arthur, de 14 anos, fruto de um relacionamento com a ex-bailarina e empresária Aline Hauck. O valor giraria em torno dos R$ 247 mil.

Carlos foi detido por policiais da 2ª Delegacia de Capturas do Divisão de Captura, do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), no bairro Jardim Paulista. A Folha informou que os advogados de Carlinhos e Aline foram procurados mas não houve retorno.

Pedido de Prisão

Em fevereiro de 2022, o humorista teve a prisão decretada pela Justiça de São Paulo. A Dope realizou diligências para cumprir o mandado de prisão temporária de 30 dias, mas ele não havia sido localizado.

A advogada de Aline Hauck disse ao UOL que o valor corrigido chegaria a R$ 400 mil. Desde 2017, Carlinhos trava uma batalha judicial com Hauck. Em 2018, o humorista também teve a prisão decretada e declarou que não arcaria com a dívida. Na ocasião, ele solicitou revisão dos valores e o pedido de prisão acabou revogado.

Para a Justiça, desde então, Carlinhos Mendigo era considerado foragido, já que não foi encontrado no que seria seu endereço, no Morumbi, zona oeste de São Paulo. Em 2020, ele perdeu a cobertura onde vivia por não pagar o financiamento. O imóvel, localizado no bairro Real Parque, em São Paulo, estava avaliado em R$ 3 milhões.

Em 2018, o humorista chegou a afirmar, em entrevista ao programa Câmera Record, que "se for para ser preso, eu vou, mas não vou mais pagar pensão para não ver meu filho". Também disse que não tinha medo de cadeia. "Criança virou um bem. Mesmo se eu tivesse [dinheiro], não iria pagar, a não ser que ela pague o tempo que perdi com meu filho", disse.