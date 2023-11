Humorista faz piada com morte de Marília Mendonça e web detona | A TARDE

Após fazer piada em que citou o acidente com Marília Mendonça, a humorista Giovana Fagundes usou novamente as redes sociais para pedir desculpas aos seguidores e fãs da cantora.

No vídeo, publicado na quarta-feira, 8, a humorista disse: "Vai sair um avião daqui. Olha o tamanho do avião que falaram que vou embarcar. Vou de teco-teco. Vou de Marília Mendonça para São Paulo. Então estou fazendo esse story para dizer a todo mundo que me ama, que eu amo vocês de volta"

A cantora Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021 após sofrer um acidente aéreo no interior de Minas Gerais. Após a repercussão negativa, ela afirmou que não teve intenção de fazer piada com a morte da cantora, e se desculpou.

"Fiquei muito nervosa antes de entrar no avião, durante e depois. Na hora, a primeira pessoa que me veio foi a Marília Mendonça, mas em nenhum momento eu quis fazer piada com a morte de Marília Mendonça", iniciou ela. "Quero pedir desculpas pelo meu erro [...] a gente trocava mensagens, ela me seguia no Instagram. Fiquei muito mal quando aconteceu a fatalidade com a Marília Mendonça, assim como o Brasil todo [...] Queria deixar claro que em nenhum momento eu tive a intenção de fazer piada com a morte de Marília Mendonça", continuou.