Ídolo de Davi, Nadson O Ferinha tem relação próxima com Mani; entenda

Cantor revelou amor por ex-casal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma das atrações mais esperadas do segundo dia de shows no Parque de Exposições, nesta sexta-feira, 14, Nadson O Ferinha falou sobre a amizade com o campeão do BBB 24, Davi Brito. Enquanto estava dentro da casa mais vigiada do Brasil, o baiano revelou ser fã do cantor de arrocha.

Questionado pelo Portal A TARDE, Nadson afirmou que ficou muito feliz em ver Davi falar do arrocha em rede nacional. “Foi propaganda grátis [risos] E o Davi, eu tive a oportunidade de conhecer no programa do Luciano Huck. É um cara sensacional com um coração enorme”.

O artista contou que antes mesmo da relação de fã e ídolo entre os dois, já torcia pelo ex-motorista por aplicativo. “Fui pego de surpresa, porque antes dele se declarar ser meu fã, eu já estava torcendo por ele no BBB. É baiano retado, fiquei feliz demais pela atenção de todo mundo que falou lá de mim também, e pela trajetória que ele [Davi] mostrou”, afirmou.

E Mani?

Embora tenha sido a amizade com Davi a repercutir, Nadson também mantém uma relação próxima com a ex dele, Mani Rego. “É uma mulher de coração enorme, eu tenho, sim, amizade com ela, eu falo com ela, e se Deus quiser, vamos ter amizade com os dois”, afirmou.

Recentemente, um caso envolvendo o trio dividiu opiniões na web. Na primeira noite do São João da Thay, promovido pela influenciadora digital Thaynara OG, em São Luís, no Maranhão, Davi cantou no palco a música "Chorei na vaquejada", de Nadson, enquanto Mani dançava na plateia.

A empreendedora dançava rindo, fazendo sinal de "negativo" balançando o indicador. Alguns internautas interpretaram a brincadeira como deboche.

Mas e depois de conviver com o ex-BBB, será que o artista aceitaria participar do reality? Ele contou que recusaria a proposta. “Eu acho que eu sou um cara quieto, mas também um pouco impaciente. Acho que não rolava não”, garantiu.