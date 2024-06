Davi abre o jogo sobre encontro com Mani em festa: "vida que segue"

- Foto: Reprodução | Instagram

Davi relembrou o episódio em que Mani Rego, sua ex-namorada, passou próximo ao local em que ele estava dando uma entrevista a jornalista durante o 'São João da Thay'.

Solteiro, ele já foi apontado como affair de alguns nomes, como Bárbara Contreras e Jaqueline Grohalski.

LEIA TAMBÉM

Mani toma atitude inesperada ao reencontrar Davi em festa



"As pessoas criam histórias. No caso da Jaqueline, ela venceu um reality show ("A fazenda 15"), eu venci outro. Estávamos conversando sobre nossas experiências. E interpretaram de forma errada. Somos amigos. Eu levo esses boatos numa boa. Tenho a cabeça no lugar", contou ele em entrevista ao Extra.

Sobre Mani Rego, Davi afirmou que se cumprmentaram, não tiraram fotos juntos, e a amizade continua.

"Foi tranquilo, a amizade continua. Eu torço muito pela vitória dela, quero que Mani concretize todos os projetos que estão surgindo... E vida que segue. Não aconteceu nada demais por lá", afirmou Davi.