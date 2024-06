Mani toma atitude inesperada ao reencontrar Davi em festa | A TARDE

Personalidades convidadas no São João da Thay, que é realizado em São Luís do Maranhão, Davi Brito e Mani Rego, estão dando o que falar na web. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, a ex-esposa do campeão do BBB 24 apareceu desviando do caminho para evitar ele.

Em entrevista ao gshow, o baiano contou que foi surpreendido pela presença de Mani no evento e reforçou que está solteiro. “Se encontrar ou não se encontrar, tranquilo, acho que a amizade continua, a vida que segue, vamos pra cima, desejo tudo de bom. Tô sozinho, tô solteiro, graças a Deus”, afirmou.

Já Mani ressaltou que não foi à festa para encontrar o ex-companheiro. “O objetivo era conhecer o São João da Thay e o Maranhão, não foi o reencontro. Não quero falar sobre vida pessoal... Davi está seguindo o caminho dele, estou seguindo o meu. Vamos focar no nosso trabalho e é isso que importa”, disse a empresária e influenciadora.

