Influencer afirma que Juninho Espoliano machucou sua mãe em confusão | A TARDE

Deivid Ribeiro se pronunciou na madrugada desta segunda-feira, 30, após se envolver em uma confusão com Juninho Espoliano. O influencer digital, que fazia parte da turma do humorista, contou que passou a receber ameaças a partir do momento em que criou seu próprio canal e acusou Espoliano de ter machucado a sua mãe.

"Eu não perco nada, quem perde é vocês. Eu ganho 40 a 30 mil em cima de vocês por mês. Cai doente na cama e precisa de mim para ver se vocês não morrem", diz uma pessoa em um áudio, que está sendo atribuído a Espoliano."

Em resposta, o influenciador Juninho Espoliano explicou: “Estava em uma comemoração com minhas irmãs e essa pessoa entrou na frente da minha moto. Se não freasse iria atropelar ele”, iniciou.

“Essa pessoa gritou: ‘vai devagar’. Eu desci da moto e perguntei: ‘a rua é sua?’. Começou uma confusão generalizada, mas eu não encostei o dedo em ninguém”, garantiu. Por fim, ele fez um apelo: “Eu quero paz!”.