Influencer com mais de 20 milhões de seguidores deixa redes sociais

Peixinho publicou uma foto em um templo budista - Foto: Reprodução | Instagram

O influenciador digital, Gabriel Peixinho, que possui mais de 20 milhões de seguidores na redes sociais, sendo 6, 2 milhões só no TikTok e 4, 3 no Instagram, anunciou a saída do mundo digital dizendo que vai adotar um novo estilo de vida. Segundo ele, algo "mais simples e autêntico".

"A Assessoria de Comunicação do influenciador Gabriel Peixinho vem, por meio desta, informar a todos os seguidores, fãs e parceiros que, a partir desta data, Gabriel não fará mais parte das redes sociais e não administrará mais sua página pessoal. Esta decisão foi tomada com muita reflexão e tem como objetivo permitir que Gabriel siga seu desejo de viver mais próximo da natureza e adotar um estilo de vida mais simples e autêntico. Pedimos a compreensão e o respeito de todos em relação a essa escolha pessoal", diz o comunicado.

Na última quinta-feira, Peixinho publicou uma foto em um templo budista. Muitos seguidores já enxergaram a legenda escrita por ele como uma forma de despedida.

"Em meio ao ritmo acelerado da vida moderna, muitas vezes nos encontramos perdidos em um emaranhado de expectativas externas, compromissos e padrões sociais. Essa busca incessante por validação externa pode nos afastar da nossa essência, obscurecendo o nosso verdadeiro “eu”. Luz!", legendou Gabriel.