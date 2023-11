Influenciador ameaça e Carlinhos Maia revela que traiu Lucas Guimarães | A TARDE

O humorista Carlinhos Maia revelou neste domingo, 19, que já traiu o marido, o modelo Lucas Guimarães. Segundo ele, a traição motivou o término do casal em 2022.

A revelação de Carlinhos, no entanto, foi motivada pela ameaça do influenciador Dudu Barros. Ele foi desconvidado da festa de Carlinhos.

Lucas Guimarães, por sua vez, entrou na história e contou que Dudu, que foi padrinho do casamento, arrumava garotos de programa para Carlinhos.

"Esse foi o motivo da separação: ele ajeitava garotos de programa para o meu marido, isso não tá certo né? Carlinhos errou feio também! Mas, conversei com Carlinhos, ficamos cinco meses separados. Decidi perdoá-lo mesmo sendo algo que me dói e me machuca até hoje, mas isso é entre eu e meu marido. Decidimos seguir nossas vidas, nos perdoando e nos amando".

"Um dos acordos na nossa volta era ele se afastar do stylist de machos, do padrinho de casamento miserável. Eu e Carlinhos brigamos feio, o que eu tinha pra falar dele, falei. Agora imagina você ter um padrinho que dormia na sua casa? Que você dava comida? Que você ajudava com dinheiro? Ele mostrar o catálogo de homens pro seu marido quando você não estava presente? Até hoje eu converso com Deus, como isso me dói", completou Lucas.

Carlinhos disse que estava sendo extorquido e disse que as pessoas são más. "Todos vocês sabem que no meu casamento com Lucas eu tive muitos deslizes. O próprio sabe. Muitos mesmo. E estou abrindo aqui pra vocês [seguidores], porque o que essas pessoas fazem comigo, além de praticamente me extorquirem, são más".