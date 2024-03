Influenciadora é ameaçada após receber delivery de pijama curto | A TARDE

Influenciadora de conteúdo adulto, Lary Cubas usou as redes sociais para mostrar que recebeu ameaças de uma vizinha. O momento aconteceu após ela descer de seu apartamento para buscar um delivery usando um pijama curto. No momento em que estava recebendo entrega, Lary cruzou com a mulher que fez a ameaça e o seu marido.

“Desci como estava em casa, de pijama e chinelo. Quando sai no elevador, a tal vizinha estava chegando com o marido. Ele não tirou o olho de mim”, detalhou a influencer, pelos Stories do Instagram.

Na sequência, ela mostrou o bilhete que recebeu da tal vizinha. “Se for descer por aí, coloque uma roupa decente. Ninguém é obrigado a ficar olhando para a sua bunda. Respeita quem mora aqui, respeite quem é casado. Na próxima você será expulsa daqui, só te prometo isso”, dizia o bilhete.

Ela ainda revelou que o marido da vizinha assina o seu conteúdo | Foto: Divulgação

Na sequência, ela revelou que o marido da vizinha assina o seu conteúdo. “Mal sabe que ele já me conhece da internet e já viu tudo. E não vou admitir qualquer ameaça, se o condomínio me multar, vou expor tudo e recorrer. Não vou pagar um centavo”, completou.