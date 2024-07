Influenciadora faz procedimento para ficar com dente de gato

Sabrina mostrou resultado nas redes socias - Foto: Reprodução | Instagram

Além de colocar seis litros de silicone, a influenciadora digital e tatuadora Sabrina Boing Boing chamou a atenção de seus seguidores com um novo visual. Sabrina fez um procedimento para que os dentes parecessem com presas de felino.

A influenciadora destacou o desejo de ficar parecida com uma felina. “Tinha muita vontade de ter os dentes mais pontudos, parecidos com os da minha gatinha. Sim, queria ficar parecida com a minha gata. Queria ficar com as presas bem afiadas e aparentes, amei o resultado”.

A tatuadora passou por uma raspagem nos dentes e, posteriormente, teve uma resina própria para procedimentos odontológicos para assemelhar os dentes aos de um felino.

Sabrina contou para seus seguidores que nasceu com dentes mais pontudos, mas que ao colocar lentes nos dentes acabou perdendo essa característica.

“Lógico que dessa vez queria algo que se destacasse. Primeiro, o dentista colocou o menor e disse que queria algo que fosse perceptível”, disse Boing Boing. Ela afirmou que os novos dentes não são removíveis, mas que é possível reverter.

“Não pretendo tirar, está ótimo para mim. Era uma coisa que queria há muito tempo, amei esteticamente. A única preocupação que tinha era se iria incomodar na hora de comer, mas não incomodou”, completou a influencer.