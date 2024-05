Irmã de Cristian Bell se irrita com críticas dos internautas; entenda | A TARDE

A influenciadora baiana Belle Daltro se viu no meio de uma polêmica nesta terça-feira (16), após compartilhar um vídeo em que aparece jogando suco no rosto da sua noiva, Amanda Lago. O vídeo, que era para ser uma brincadeira, não pegou nada bem entre os internautas, que começaram a criticar a atitude da blogueira.

Em seu perfil no Instagram, a irmã de Cristian Bell resolveu se pronunciar e explicou que tudo não passou de uma brincadeira entre as duas. "Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, eu nem ia falar nada, mas assim, tem umas pessoas que não acompanham, né? E que aí ver o vídeo pelas páginas de notícia, que estão fazendo apenas o trabalho delas, e aí acha que eu sou uma desgraç*. Não que eu seja um anjo, porque eu sou o diabo", disse ela.

"Para que tá feio, em nome de Jesus. O pessoal que acompanha aqui, realmente falando. Vai procurar pegar uma bucha, lavar seu box que tá todo cheio de gordura. Pegar essa calcinha que tá no balde de roupa suja, com o fundo duro, petrificado e lavar, viu", rebateu Belle, que ainda criticou os internautas que estavam falando dela.

Explicando também que por mais que ela seja influenciadora, nem tudo que ela faz influência, a baiana não poupou as palavras para questionar aos seguidores se eles estão doando para as vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul.

"'Porque a influenciadora tá influenciando'. Quando Amanda me pediu em casamento, você pediu também seu marido ou sua mulher?! Tem que influenciar as coisas boas, né? Pessoal tá aí pegando seu dinheiro, doando, suas roupas de frio, doando pro Rio Grande do Sul. Você tirou quantas peças de roupa do seu guarda-roupa, pra doar? Só influencia pra jogar um suco na cara", afirmou.

Apesar do vídeo ter causado polêmica, Belle reforçou que o seu relacionamento com Amanda é saudável e o ciúmes que uma tem da outra, é normal. "Quem acompanha realmente nós duas sabe que a gente se ama, que a gente se trata bem, que o relacionamento é saudável, tem ciúmes de ambas as partes. Ninguém aqui se agride, deixa de palhaçada, por causa de uma parte do seu relacionamento, do seu homem, que não lhe leva pra comer um cachorro quente com uma salsicha cansada, dormida, verde. Que não lhe dá uma rosa murcha", completou.

Assista:

