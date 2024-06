Irmã de Davi Brito, Raquel tem Instagram hackeado pela terceira vez | A TARDE

Irmã de Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, teve o perfil no Instagram hackeado novamente. Esta é a terceira vez que a ex-manicure teve as redes sociais invadida.

Em outra conta reserva, Raquel alertou os seguidores para que não caiam nos golpes anunciados.

“Gente, hackeram a minha conta novamente. Eu vou pedir a vocês que divulgue ao máximo esse story para que ninguém caia mais uma vez. Já é a terceira vez, que esse inferno está na minha vida”, disse ela.

Ela seguiu, afirmando que não sabe mais o que fazer para impedir os ataques. "Não sei mais o que falar, não estou aguentando mais. Para mim, já tinha acabado, já tinha protegido, tudo certinho. Quando vou dar um bom dia, a minha conta está logada".

Confira o vídeo.

