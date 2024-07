Irmã de Neymar tatua nome das filhas do atleta, Mavie e Helena; veja

- Foto: Reprodução | Instagram

A influenciadora Rafaella Santos homenageou as sobrinhas, irmãs de Neymar, com uma tatuagem com os nomes das pequenas, Mavie, filha com Bruna Biancardi, e Helena, filha com Amanda Kimberlly.

Nesta segunda-feira, 8, Neymar compartilhou em suas redes sociais um vídeo compartilhado pelo Al-Hilal, onde aparecia três uniformes pequenos com o nome 'papai' e o número 10.

Tatuadora de Rafaella, Biela Vianna compartilhou em suas redes sociais os esboços dos nomes e questionou: "Quem será que vai tatuar esses nomes?". Momentos depois, confirmou que a cliente seria a própria Rafaella.

O primeiro filho do atleta, Davi Lucca, já está marcado na pele de Rafaella.

Confira a imagem.