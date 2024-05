Isabelle fala sobre conhecer Salvador e relação com Davi após BBB 24 | A TARDE

Isabelle Nogueira abriu o jogo sobre como anda a relação com Davi Brito, seu principal aliado no "BBB 24", após o fim do reality show. Ela usou as redes sociais para responder sobre o momento da vida e o laço com o baiano.

"A gente se fala normalmente, se liga por vídeo. É claro que todo mundo tem seus compromissos, a vida está uma grande loucura, todo mundo está nessa grande correria. A gente fica mais de cem dias fora e quando sai do programa, ele quer acesso a tudo, quer encontrar família, quer saber de tudo, amar quem a gente ama. Mas ainda tem a colheita do que aconteceu lá dentro, a programação de agenda, etc. Quando acabou o programa, só consegui conversar mesmo com Davi dois dias depois e muito rápido também porque eu tinha muita coisa para fazer e ele também. Mas a gente se fala normalmente", disse Isabelle.

Ela acrescentou que tem planos para visitar Davi Brito em Salvador. "Estava falando com Davi ontem, uma coisa certa de viagem é conhecer Salvador", disse.