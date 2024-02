Ivete convida cantora que gravou "Macetando" na laje e emociona web | A TARDE

Cantora, compositora, mãe de 4 filhos e apaixonada pelo mar. Assim Joice Rocha se descreve nas redes sociais. Com a simplicidade de uma cantora em busca do reconhecimento foi que ela teve a ideia de postar um vídeo no Instagram interpretando o hit do verão cantado pela baiana Ivete Sangalo, 'Macetando'. O que seria apenas mais um vídeo gravado por ela, pode ter mudado a sua vida.

A performance postada na tarde deste sábado, 27, viralizou e chegou até a Veveta que, além de repostar a imagem, ainda fez um belo convite: "Sobre ser artista! Obrigada @cantorajoicerocha , vc é maravilhosa! ❤️ Vamos cantar comigo no carnaval???? Diz que sim! Diz que sim!!!!", escreveu Ivete.

Óbvio que o convite foi aceito e Joice aguarda ansiosamente pela grande oportunidade da vida: subir em um trio elétrico, em pleno Carnaval de Salvador e com Ivete Sangalo. A data ainda não foi divulgada, mas a torcida por Joice já é grande. Na manhã desta domingo, 28, ela já tem quase 29 mil seguidores e a expectativa é que cresça ainda mais até a data da apresentação.

Confira o vídeo: