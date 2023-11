Ivete Sangalo beija Daniela Mercury e cantoras são ovacionadas; veja | A TARDE

As cantoras Daniela Mercury e Ivete Sangalo levaram o público à loucura durante um show na Praça da Apoteose, no Rio de Janeiro, no domingo, 22. Daniela voltou ao local após 31 anos de uma apresentação histórica para celebrar 40 anos de carreira e 30 anos do álbum “O Canto da Cidade”.

O show teve várias participações especiais, entre elas a de Ivete Sangalo. Durante o dueto, as artistas baianas se beijaram e foram ovacionadas pelo público presente. Em seguida, Ivete brincou: “Eu nunca tinha beijado porque Malu não deixava. Posso dizer agora que eu já peguei”.

“Você é da minha família! Marcelinho nasceu no dia do aniversário da minha mãe. Ela [Ivete] nasceu no dia do aniversário da minha avó, que também é minha mãe. E eu digo que você é minha família, irmã. Eu te amo! Te respeito e te quero bem, te admiro e acho você f*da!", disse Daniela.

Além de Ivete, participaram do show de Daniela, Luísa Sonza e os grupos afros Olodum, Ilê Aiyê e Didá.



Assista:

🚨AGORA: Ivete Sangalo e Daniela Mercury se beijando em show. pic.twitter.com/9kDd23C7dy — Central Reality (@centralreality) October 23, 2023