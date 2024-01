Ivete Sangalo curte piscina com filhas de Léo Santana e Simone Mendes | A TARDE

Depois de uma maratona de shows do fim do ano, a cantora Ivete Sangalo reservou a terça-feira, 2, para aproveitar o dia ensolarado en Salvador com um bom banho de piscina, e contou com a companhia das pequenas Zaya, filha de Simone Mendes com Kaká Diniz, e Liz, primogênita de Leo Santana e Lore Improta.

O registro do momento fofura foi compartilhado por Simone Mendes, que se apresentou no palco do Festival da Virada Salvador, na mesma noite que 'Veveta'. "Hoje foi dia de brincar com minha titia Ivete Sangalo e minha amiguinha Liz", escreveu Simone na legenda da publicação no stories, do Instagram.

Além da presença de Lore Improta e Simone, o encontro entre as artistas contou também com a presença de outros artistas, a cantora Preta Gil e a influenciadora Ju de Paulla também marcaram presença. Em registros publicados na noite desta terça-feira, Simone aparece no mesmo local dando uma 'canja', ao lado do sertanejo Jorge, da dupla Jorge e Mateus, que também foram uma das atrações do festival.

Confira o momento:





Reprodução | Redes Sociais