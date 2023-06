Ivete Sangalo se declara no aniversário do marido: 'presente do amor'

Ivete Sangalo aproveitou o aniversário do marido, o nutricionista Daniel Cady, para fazer uma declaração romântica no domingo, 4. Em seu perfil no Instagram, a artista publicou um vídeo onde o casal aparece trocando vários beijos.

Na legenda da publicação, a cantora revelou que se apaixonou pelo marido na primeira vez que o viu. "Me apaixonei por você no exato momento que te vi. Acho que Deus queria que esse encontro não passasse por todas aquelas fases do conhecer. Ele queria logo a gente junto. Eu queria logo porque sabia do que se tratava aquele homem", escreveu.

Juntos há 15 anos, Ivete e Daniel têm três filhos: Marcelo, de 13 anos, e as gêmeas Helena e Marina, de 5 anos. Em 2011, o casal oficializou a união em uma cerimônia no apartamento em que moram, no bairro do Campo Grande, em Salvador.



A declaração de Ivete rendeu diversas reações e comentários dos fãs. "Eita como namora", disse um. "Vocês são lindos, que esse amor dure para sempre", escreveu outra seguidora.