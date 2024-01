Ivete sobre affair de Anitta: "Vou mostrar quem é" | A TARDE

Durante o ensaio da Anitta, realizado neste sábado, 6, em Salvador, a cantora Ivete Sangalo brincou com a funkeira no palco, afirmando que ia revelar o affair da carioca. A baiana foi uma das convidadas do evento, disse que Anitta está ficando com um vizinho dela e que o rapaz estaria no show naquele momento.

“O menino está aqui, eu vi. Ele é meu vizinho. Vou mostrar quem é, vou dizer o nome dele. Ele é um gatinho. Marcelo me disse ‘minha mãe, eu sei com quem Anitta está ficando’. Eu também sei quem é”, brincou.

Anitta entrou na brincadeira e disse que Marcelo Sangalo, 14 anos, filho de Ivete, vai ficar com uma pessoa, e deu o nome de outra cantora e compositora, de 16 anos. Ivete disse que bastava a menina querer e afirmou que até Anitta está na lista do filho, o que deixou os fãs eufóricos.