Iza anuncia que terá uma menina e revela o nome | A TARDE

A cantora Iza e o jogador Yuri Lima anunciaram o sexo do bebê que a artista espera. Em um post no Instagram na noite de segunda-feira, 14, eles compartilharam o momento da descoberta de que teriam uma menina, em um chá revelação íntimo, apenas com a presença de alguns familiares.

No chá revelação, Iza, acompanhada de Yuri Lima, ela estourou uma das bexigas que formavam um ponto de interrogação e descobriram que espera uma menina e pulou de alegria.

Na publicação, Iza ainda revelou qual será o nome da filha. A escolha foi chamar de Nala, personagem que a cantora dublou na versão brasileira do filme "O Rei Leão" (Disney).

Veja o post:

