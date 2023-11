Iza é diagnosticada com pneumonia e cancela compromissos | A TARDE

A cantora Iza foi diagnosticada com pneumonia e precisou cancelar todos os compromissos dos próximos cinco dias. Segunda a assessoria da artista, ela já está medicada e esta “tudo sob controle”. A informação foi divulgada na segunda-feira, 23.

“Ela está com pneumonia, e precisamos cancelar os compromissos dessa semana. Já foi medicada, tudo sob controle”, disse a equipe da artista, que não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais.



Todos os compromissos de novembro da cantora seguem confirmados. Além do festival Rock the Mountain, nos dias 4 e 11, Iza fará performances no Allianz Parque, em São Paulo, e no La Lolie Festival, em Pernambuco.



Em agosto, a cantora lançou o disco "Afrodhit", composto por 13 músicas inéditas.