Iza pagou R$ 3 milhões para ex-marido após separação; entenda

O fim do casamento de Iza com o produtor musical Sérgio Santos está rendendo polêmicas nas redes sociais. Antes apontado como um rompimento pacífico, agora se sabe que até mesmo um processo judicial foi movido e que a cantora precisou pagar R$ 3 milhões ao ex, em um acordo. As informações são da coluna Lucas Pasin, no site Splash/UOL.

Conforme a publicação, após o pedido de divórcio da cantora, Sérgio Santos pediu um valor de R$ 10 milhões, por se considerar responsável pela carreira dela. Iza não teria concordado, mas para evitar um escândalo midiático chegou a um acordo para o pagamento de R$ 3 milhões.

Além do acordo, o produtor teria levado algumas coisas do imóvel que o casal morava, como malas de viagem de marca cara, e outros itens de valor.

Iza teria decidido pelo divórcio, após um casamento de quatro anos, por perceber que vivia em um relacionamento tóxico, coisa que amigos já tentavam alertá-la há algum tempo. Ela também teria sido podada nas suas produções musicais.

Após a divulgação das informações, internautas lembraram trecho de um novo single da cantora, que lança o novo álbum "AFRODHIT" nesta quinta-feira, 3. "Vem com processo que eu vou com trabalho / Filho da puta quer dinheiro fácil (...) Tu dizendo que me ama / E eu enchendo seu cu de grana", diz o verso cantado por MC Carol na canção.