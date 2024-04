Jackie Chan recebe agradecimento de Will Smith: "por criar meu filho" | A TARDE

Jackie Chan fez aniversário no último domingo, 7. Além de parabenizar o ator, Will Smith agradeceu Chan por ter “ajudado a criar Jaden [seu filho]”.

Aos 11 anos, Jaden Smith participou das gravações do filme "Karate Kid", de 2010, ao lado de Jackie Chan. O longa foi uma releitura do clássico filme de ação de 1984, que leva o mesmo nome. O filme mais recente foi filmado na China e teve Will e Jada Pinkett Smith como produtores.

“Feliz aniversário de 70 anos (uau) para o meu cara Jackie Chan!! Além de fazer alguns dos meus filmes favoritos de todos os tempos, criando alguns dos momentos mais malucos que já foram capturados em filme – agradeço principalmente por ajudar a criar Jaden. Nosso tempo com você em Pequim durante Karate Kid deixou um impacto eterno em toda a nossa família. Nós te desejamos o mais profundo Amor & Revelação na sua próxima volta ao redor do sol", escreveu Will Smith.

A homenagem do ator para Jackie Chan foi publicada no Instagram. Confira: