Jaquelline Grohalski se pronuncia sobre affair com Davi Brito | A TARDE

A internet foi tomada por rumores de um suposto affair entre Jaquelline Grohalski e Davi Brito, na sexta-feira, 7. Os dois estão curtindo o São João da Thay, organizado em São Luís, no Maranhão, por Thaynara OG.

No entanto, o boato é apenas especulação, segundo a coluna Fábia Oliveira, da Metropoles. A campeã de A Fazenda 15 conversou com a colunista e negou que tenha tido algum relacionamento com o baiano.

“Não é verídica essa informação, não! É mentira. A gente só estava conversando mesmo. Inclusive com várias outras pessoas eu conversei também, né? Foi a primeira vez que eu vi o Davi”, esclareceu.

A influenciadora seguiu se explicando: “Foi a primeira vez que nós nos vimos, nos encontramos e nada disso é verdade, não. Davi é um querido, um amor de pessoa, mas não estamos ficando. Não tem nada disso, não. Se fosse verdade, você sabe que eu mesma falaria e confirmaria”.

Já o campeão do BBB24, ao ser questionado sobre um possível romance, deixou uma entrevista e saiu andando sem responder aos jornalistas, segundo o colunista Lucas Pasin, do UOL.

