Jatinho com Xand Avião e Zé Vaqueiro sofre pane nos dois motores | A TARDE

O avião particular de Xand Avião sofreu nesta sexta-feira, 1º, pane em um dos motores, durante voo de Brasília para Fortaleza. O cantor estava a bordo ao lado da esposa, Isabele Timoteo, e do casal de amigos Zé Vaqueiro e Ingra Soares.

O piloto chegou a declarar emergência à torre de controle durante voo e ao CENIPA, órgão que cuida de acidentes aéreos. Nas redes sociais, os cantores se pronunciaram e agradeceram pela vida.

"Na volta, de uma hora para outra, o avião deu uma queda brusca. O combustível das asas congelou", detalhou Xand. Segundo ele, uma diminuição no nível de combustível teria feito com que os dois motores do avião parassem. Ele informou que a aeronave fez pouso de emergência em Crateús, no Ceará.

O piloto tentou fazer um pouso de emergência na cidade de Crateús, no Ceará, mas durante o procedimento os motores voltaram a funcionar.

"Tivemos esse pequeno susto, foram momentos bem tensos, mas graças a Deus deu tudo certo, tá todo mundo bem, só pra tranquilizar vocês", comentou nas redes sociais o cantor Zé Vaqueiro.

Ao pousar, o avião foi encaminhado para a perícia. Eram 8 passageiros no voo e todos estão bem.