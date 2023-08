Jennifer Lopez é criticada após posar de lingerie transparente

A cantora Jennifer Lopez foi alvo de críticas por alguns internautas após compartilhar, na segunda-feira, 31, uma série de fotos sensuais em seu perfil no Instagram, vestindo uma lingerie azul transparente. A artista de 54 anos, foi alvo de comentários preconceituosos e discriminatórios baseados na sua idade.

"Por que ela tem que estar sempre pelada? Ela está muito velha para ficar mostrando tanta pele", questionou um internauta. "Acho que você não deve ter nada melhor para postar. Exposição demais!", criticou outro.

O que é etarismo?

Conforme descrito no Relatório Mundial sobre Idadismo, da Organização Mundial da Saúde (OMS), o etarismo se refere a “estereótipos (como pensamos), preconceitos (como nos sentimos) e discriminação (como agimos) direcionadas às pessoas com base na idade que têm”.

Casos no Brasil

Recentemente o tema ganhou visibilidade no Brasil após o vídeo estudantes do curso de Biomedicina de uma universidade particular de Bauru, no interior de São Paulo, debochando de uma colega de 40 anos, viralizar nas redes sociais.

No registro, uma das estudantes ironizou a colega: “Gente, quiz do dia: como ‘desmatricula’ um colega de sala?”. Em seguida, outra jovem disparou: “Mano, ela tem 40 anos já. Era para estar aposentada”. “Realmente”, concordou uma terceira aluna fazendo cara de deboche.