Jenny Miranda sofre parada respiratória e é socorrida pelo marido | A TARDE

Influenciadora digital e ex-Fazenda 15, Jenny Miranda precisou ser socorrida às pressas pelo marido após passar mal e sofrer uma parada respiratória durante sua estadia em Guarujá, litoral de São Paulo. A suspeita médica é de que a ex-nora de Gretchen tenha sofrido uma reação alérgica ao camarão.

Fábio Gontijo, marido de Jenny, afirmou que se não tivesse socorrido a mulher, ela teria morrido no local devido a demora da chegada do atendimento ambulatorial.

"Começou a vomitar e ali ela já foi perdendo um pouco do ar [...]. Fiquei fazendo ressuscitação respiratória nela por cerca de 60 a 90 minutos. Se eu não tivesse habilitação para fazer, ela teria morrido, pois a ambulância demorou muito para chegar", disse Fábio, que também é médico dermatologista, em entrevista ao g1.

O caso aconteceu no último domingo, 12, quando o casal resolveu passar o fim de semana no litoral paulista para comemorar o aniversário de Fábio, celebrado no último dia 10.

Em nota, a Prefeitura de Guarujá informou que a viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada às 04h05 de domingo, 12, e chegou ao hotel na Praia do Tombo, 12 minutos após o chamado.

Ao receber o atendimento ambulatorial, a ex-nora de Gretchen precisou ser entubada e encaminhada ao hospital. No local, ela foi medicada e foi levantada a suspeita de reação alérgica. Fábio contou que a esposa tem alergia a camarão e chegou a comer um prato com o fruto do mar na tarde de sábado.



“A gente ficou com medo de ter sido alguma coisa relacionada a envenenamento, porque ela comeu pouco [camarão]. Geralmente acontece quando ela vomita logo em seguida. Nesse caso demorou, teve um espaço de tempo. Mas, a gente descartou essa hipótese [envenenamento]”, enfatizou.

Na mesma noite, Jenny recebeu alta hospitalar e permaneceu em Guarujá até quarta-feira, 15. A influenciadora digital segue em recuperação tomando medicamentos como antibiótico e corticoide, segundo informou o médico dermatologista.

“Não está 100% ainda. Está sentindo algumas dores para engolir, uma tosse leve, mas está estável. Está um pouco abalada psicologicamente, mas está bem”, finalizou Fábio.