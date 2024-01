João Gomes revela que fará pausa nos shows após nascimento do filho | A TARDE

A um mês do nascimento do seu primeiro filho, Jorge, o cantor João Gomes revelou neste sábado, 30, que adiantou alguns trabalhos para esperar a chegada do primogênito. Durante coletiva de imprensa, após show no Festival Virada Salvador, o pernambucano afirmou que se afastará rapidamente dos palcos para curtir o bebê.

“A gente antes de tocar ontem em Recife, estávamos em Goiânia gravando uns clipes da música que lançamos, as que mais se destacaram justamente para não parar. Eu acho que quando ele vim, eu não vou querer sair de casa, vou querer ficar ao lado dele, curtindo o momento porque sei que passa muito rápido”, disse.

O artista afirmou que as seis músicas serão lançadas, em breve, para que os seus fãs e admiradores não sintam a sua falta no período em que suspenderá os seus shows.

“A gente fez [os clipes] de seis músicas que serão lançadas durante esse tempo em que eu estarei com o meu filho Jorge, então vai dar um tempinho legal. Quando for lançando, vou pedir para a galera acessar”, contou.

Na oportunidade, o cantor ainda afirmou que tem um sonho de ser “ator” e deixou em aberto a possibilidade de se projetar na área.