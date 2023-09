João Gomes se pronuncia após ser acusado de agressão

Após acusações de que teria agredido o primo de 13 anos, o cantor João Gomes se pronunciou, através da sua assessoria de imprensa, no sábado, 2. De acordo com o Boletim de Ocorrência divulgado pela página Subcelebrities, no Instagram, a mãe do adolescente alega que seu filho foi agredido enquanto morava com o artista. O menino teria apanhado tanto do cantor, quanto de um amigo dele.

Em nota, João Gomes disse que a acusação se trata de uma “completa distorção da situação com a realidade”. O texto diz ainda que a “equipe de João Gomes registra que o artista e seus familiares aguardarão as formalidades legais e o momento correto para prestar todos os esclarecimentos porventura necessários”.

Leia a nota completa:

“A equipe do artista João Gomes, toma conhecimento oficioso do fato veiculado em alguns perfis de redes sociais e vem a público pronunciar-se no único objetivo de registrar surpresa, pois supostamente decorrente de familiares direto do menor, e destacar a completa distorção da situação com a realidade.

Por respeito à intimidade das partes e, principalmente, do menor, conturbações na convivência e educação do menor vinham ocorrendo, tanto no seio familiar, como na escola.

O comportamento inapropriado e a agressividade do menor já extrapolava o admissível e a consequência do retorno do mesmo aos familiares era decisão tomada.

Nesse contexto, a equipe de João Gomes registra que o artista e seus familiares aguardarão as formalidades legais e o momento correto para prestar todos os esclarecimentos porventura necessários”.

Entenda o caso

A mãe do adolescente, que é prima de João Gomes, contou ao Subcelebrities que confiou ao cantor a responsabilidade de proporcionar uma vida confortável ao seu filho. Além disso, segundo ela, outros incidentes de violência já aconteceram.

“Fiquei ciente de outra ocasião anterior, na qual não houve evidências visíveis, mas recentemente meu filho estava sendo deixado na companhia de outra pessoa, que o tratava de forma desumana, privando-o de alimentação adequada e obrigando-o a acordar nas condições mais adversas para levá-lo à escola. João tinha conhecimento disso e nada foi feito”, contou.

Ela disse ainda que o adolescente já havia pedido que o cantor não o deixasse sob os cuidados de uma pessoa identificada como Matusa. “Estou indo bem na escola, pode perguntar. Só não quero que ele cuide de mim, pode ser qualquer outra pessoa, menos Matusa. Eu prefiro Leleo, confio mais nele”, diz o menino em um áudio divulgado pelo perfil.

Ainda conforme o relato da mãe da criança à página, o cantor teria agredido o adolescente na presença de sua avó, que suplicava para que parasse com a violência. “Se não estava dando certo, era só devolver meu filho, e não fazer essa covardia”, completou.