Jojo Todynho diz que sonho de ser mãe motivou bariátrica

A cantora Jojo Todynho revelou que o sonho de ser mãe a motivou a realizar uma cirurgia bariátrica, feita na última segunda-feira, 7. A revelação da artista aconteceu em conversa com seguidores nas redes sociais durante a quinta-feira, 10, enquanto se recupera do procedimento cirúrgico em casa.

Jojo Todynho recebeu os questionamentos após ter mudado de ideia, já que anteriormente havia falado que, como mantinha uma rotina de exercícios, descartava a cirurgia bariátrica.

"Eu não quero ter uma gestação em que eu não possa bater uma perna no shopping para comprar as coisas que eu gosto. Quero ter uma gravidez saudável, fazer todos os meus books [fotográficos]", afirmou. "Não posso ser inconsequente de colocar minha vida, a vida de uma criança e de todas as pessoas que me cercam em risco. Há uma preocupação muito grande", acrescentou a famosa.

