Jojo Todynho perdeu 33kg desde a bariátrica; veja o antes e depois | A TARDE

Jojo Todynho revelou ter perdido 33 quilos desde que se submeteu a uma cirurgia bariátrica em agosto deste ano. Em participação no 'Caldeirão', Jojo brincou afirmando que virou a dublê de Gracyanne Barbosa.

"Gente, desculpa o atraso, é que agora eu sou dublê de Gracyanne", disse ela enquanto fazia agachamentos.

Além da preocupação com a saúde, Jojo destacou que o desejo de ser mãe serviu como motivação fundamental para a escolha do procedimento.

"Eu nunca romantizei a obesidade", explicou a artista, enfatizando que a cirurgia foi um ato de amor consigo mesma.

Em suas redes sociais, Jojo compartilhou um antes e depois e afirmou ter muito orgulho da perda de peso.

"Com a certeza que fiz a melhor escolha e estou no caminho certo…Vivendo o meu processo(ele é meu, esquece só meu), o resultado de fulana de sicrano não me interessa, você que vive com essa língua de balança preocupada (o) se eu perdi peso ou não, deveria usá-lá para pesar e colocar na balança a sua vida".