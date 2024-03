Jojo Todynho raspa o cabelo, platina os fios e faz risquinho: "Nevei" | A TARDE

Jojo Todynho surpreendeu os internautas após aparecer com o visual bem diferente na manhã desta quinta-feira, 22. A artista publicou um vídeo no Instagram com o cabelo raspado, platinado e com risquinho moderno.

“Bela Gracyane!”, “Nevei”, escreveu Jojo na legenda do post, fazendo referência ao estilo de cabelo usado pelo cantor Belo.

Nos comentários da publicação, fãs e amigos de Jojo Todynho aprovaram o seu novo visual. “Gatilho hein!! Coisa mais perfeita que existe é uma carequinha aliás saudade da minha”, disse a atriz Clara Moneke.

“E eu amei”, afirmou Camilla de Lucas. “Gata, amei”, elogiou Bella Campos. “Ousada, ficou parecendo gringa!”, disse uma seguidora. “Nossa ficou muito top”, declarou Brunna Gonçalves.