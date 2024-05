Jorge, dupla de Mateus, quase é atingido por celular em show | A TARDE

O cantor Jorge, da dupla com Mateus, quase foi atingido por um celular durante um show no Lavras Rodeo Festival, realizado em Lavras, Minas Gerais. O artista parou a apresentação, que aconteceu nesse sábado, 18, e deu um bronca na pessoa que arremessou o aparelho no palco.

“Nunca mais você vai jogar um celular no palco. Promete para mim? Isso aqui machuca a gente! Imagina eu chegar em casa com um galo na cabeça. Meus filhos vão perguntar: ‘O que foi papai?’. ‘Ah, um rapaz jogou o telefone porque queria uma foto e acabou pegando na minha cabeça’. Faz isso não”, disse.

Jorge falou que encontraria a pessoa no final do show. “No final eu tiro com você”, completou.

Assista ao vídeo:

