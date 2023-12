Jornalista de Salvador conquista prêmio de R$ 1 milhão no Domingão | A TARDE

Pela primeira vez, o quadro “Quem quer ser um milionário”, exibido no ‘Domingão do Huck’, premiou um participante com o valor total oferecido pelo quiz. A ganhadora foi a jornalista Julie Dutra, de 28 anos, natural de Pernambuco, mas que mora em Salvador desde 2014.

A jornalista acertou a “Pergunta do Milhão” sobre a carreira do ex-jogador Pelé, que morreu em dezembro de 2022, e deixou a atração com o valor máximo de R$ 1 milhão, neste domingo, 10.

O questionamento, que consagrou Julie como a nova milionária, diz o seguinte: “Com apenas 17 anos, Pelé foi campeão mundial de futebol na Copa de 1958, usando a camisa número?” As opções eram A: 10 B: 11 C: 17 D: 18.

Com apenas uma ajuda disponível, a jornalista utilizou o recurso de ligação para conseguir solucionar a questão. Ela, então, resolveu ligar para a sua amiga Nefertite e optou pela alternativa A, transformando-se na nova milionária.

A profissional de imprensa deseja comprar com o prêmio uma casa para a sua mãe do coração, Carmelita, além de investir no próprio estudo a fim de seguir carreira diplomática no Instituto Rio Branco.