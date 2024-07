Jornalista detona Maya Massafera: "Era melhor ter ficado de Matheus”

Felipeh afirmou que não tem nada contra a Maya, mas sim a "esse papel chinfrim que ela está fazendo" - Foto: Reprodução/Youtube/Pod Tudo e + Um Pouco | Reprodução/Instagram/@mayamassafera

Felipeh Campos não poupou críticas a Maya Masasfera após os últimos acontecimentos na vida da influenciadora. O jornalista, que participou do podcast Pod Tudo e + Um Pouco na quarta-feira (19), revelou que preferia antes da transição, quando a youtuber ainda era 'Matheus Mazzafera'.

“Algumas coisas me incomodam grandemente nessa história. Por exemplo, eu acho que está tão fútil ela só aparecer mostrando grifes, grifes, grifes, grifes e expondo isso, esfregando na cara das pessoas A partir do momento que você mora num país que muitos homens gays não podem alcançar essa plenitude financeira, a Maya já era de família boa de grana, muitos podem ficar reprimidos pelo fato de não ter tanto dinheiro quanto ela, achando que é inalcançável”, afirmou o famoso.

Explicando o seu ponto de vista, Felipeh argumentou que Maya poderia estar usando as redes sociais para educar e orientar as pessoas sobre o processo de transição. No entanto, ela só fica mandando "beijinho e coração" para os internautas.

"Só tô vendo só esse monte de beijinho e coração E o restante? É isso ser transexual? É você sair, sumir como homem, aparece como mulher mandando beijinho e fazendo coraçãozinho? Me diz ao que você veio. Por que fez tudo isso? É isso que nós queremos saber. Ou não quer mais ser chamada como trans? Daqui a pouco vão falar que a Maya é hetero? Desculpa, eu não posso ser a favor disso. Por mais que eu queira, eu não consigo entrar nessa história”, questionou.

Por fim, o jornalista deixou claro que não tem nada contra a influenciadora, mas que esse "papel" está ruim demais. "Ela não é a única travesti do Brasil. Ela quer ser a única? Cadê a história de Leo Áquilla, Nany People, Silvetty Montilla, cadê todas essas que abriram caminho para que ela chegasse? Agora ela quer chegar só de bonita, cabelão, cheia de grifes, como se as outras não tivessem existido? Cadê todo mundo? Ela é a única travesti do Brasil? Me desculpa, eu não posso levar isso em consideração. Nada contra Maya, mas contra esse papel chinfrim que ela está fazendo. Se ela passou por tudo isso, para chegar agora, falar que é mulher para fazer esse papelzinho chinfrim que ela está fazendo, me desculpa, era melhor ter ficado de Matheus”, concluiu.

Assista: