José Loreto se defende após ser acusado de dar em cima da ex-BBB Eslô

O ator José Loreto usou as redes sociais para pedir desculpas nesta terça-feira, 1º, após ter sido acusado pelo ex-BBB Lucas Bissoli de dar em cima da sua namorada, a também ex-participante do reality show, Eslovênia Marques.

Bissoli expôs a investida do ator em Eslô e afirmou que Loreto foi desrespeitoso com o casal. "Está achando o quê?! Respeita o relacionamento alheio. Você não é melhor do que ninguém. Se enxerga, seu sem caráter!".

O ator, por sua vez, afirmou que não sabia que Eslô estava comprometida. "Eu jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento, eu não tenho o menor interesse, a menor necessidade e eu acho ultraje", disse.

Ele seguiu, afirmando que estava 'de bobeira' no Instagram, quando se deparou com uma foto da ex-BBB. "E eu vi uma foto linda nos stories da Eslovênia, que eu não conhecia, não sabia que namorava, e respondi os stories com a palavra ‘gata’ e só".

Loreto mostrou um print da mensagem enviada e afirmou não ter insistido. "Eu não fiquei dando em cima, não pedi telefone, não pedi um encontro, não sufoquei, não insisti. Eu achei que tinha apenas elogiado uma pessoa que eu achei gata. Então, eu peço mil desculpas ao casal Lucas e Eslovênia, que se sentiram ofendidos".

Ele afirmou ainda que assim que viu as primeiras notícias sobre o assunto, enviou mensagem a Lucas Bissoli, que até então não havia visualizado. "Lá eu expliquei a situação, pedi desculpas. Eu não sabia que eles namoravam, eu não tenho obrigação em saber. Mas, se ofendeu a ponto de ele expor a situação sem me procurar, sem me conhecer e achar que eu fui um mau-caráter e o ‘que é meu tá guardado’. Cruzes".

Confira o vídeo.

Matheus Calmon