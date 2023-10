Jovem pede namorada em casamento em show de NX Zero em Santos | A TARDE

Um pedido de casamento emocionou o público do show do NX Zero em Santos (SP). O jovem Yuri Milicevic, de 29 anos, subiu no palco junto com a namorada, Letícia Florencio, 22.

Até a banda NX Zero parou para assistir ao pedido de casamento. “NX Zero é a banda da nossa vida, e você é a minha vida. Eu queria passar o resto da minha vida com você”, diz o jovem, que se ajoelha em seguida e pede: “Quer casar comigo?”.

No vídeo, a plateia aplaudiu e o casal se beijou. Com o microfone de novo nas mãos, o vocalista Di Ferrero deseja felicidades ao casal. [Veja abaixo]

Após o show, a noiva fez um publicação no Instagram. “Não tinha jeito melhor de começar a nossa jornada como um casal oficialmente”, escreveu.

Di Ferrero reagiu à publicação, comentando com quatro corações.

Veja vídeo publicado através do Metrópoles: