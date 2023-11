Jovem viraliza ao ganhar churrasco para comemorar fim de namoro | A TARDE

Uma jovem ganhou uma festa dos amigos, para celebrar o fim de seu relacionamento. O "churrasco de término" foi organizado por um grupo de amigos, que reuniram várias pessoas que não gostavam do ex-namorado da moça para comemorar o fim do relacionamento.

O evento foi registrado em vídeos, que foram publicados no Tik Tok e contou com a presença de grande público. Além de degustar o churrasco, os convidados também brincaram de queimada, jogaram peteca e se divertiram ensaiando a coreografia de Ensaio das Maravilhas, do Bonde das Maravilhas.

No vídeo, um dos amigos que organizou o evento, mostra que convocou todos os “haters” do ex-namorado para celebrar, transformando a comemoração em uma reunião de apoio, sujeita a lotação. Ainda de acordo com o vídeo, a jovem gostou da surpresa e estava "toda felizinha". A celebração inusitada fez sucesso nas redes sociais, alguns usuários expressaram inclusive, o desejo de copiá-la.

“convidamos todos que não gostavam dele” a festa lotadakkkkkk pic.twitter.com/ZJKATQKuQ3 — luscas ™️ (@luscas) October 24, 2023