Juliano Floss se pronuncia sobre término; Vivi Wanderley rebate | A TARDE

O influenciador e dançarino Juliano Floss usou seu Instagram neste sábado, 30, para se pronunciar sobre o recente término de seu relacionamento com Vivi Wanderley.

Ele manifestou seu desconforto em relação ao término via story no Instagram e afirmou que não teve uma conversa de encerramento após dois anos de namoro. Juliano disse ainda que soube do fim do relacionamento pelo Instagram, não por Vivi.

"Não tive uma conversa de término depois de 2 anos de namoro, 2 anos que segundo ela foram jogados no lixo, mas eu discordo totalmente".

Revelando que este foi seu primeiro namoro e primeiro término, Juliano lamentou a situação e destacou que, mesmo após dois anos de namoro, ele discorda da avaliação de Vivi de que esse tempo foi jogado no lixo.

O dançarino afirmou que esteve apaixonado por ela e não se arrepende de nenhum momento vivido juntos, embora tenha expressado tristeza por ela pensar de forma diferente.

Ele desabafou sobre as mensagens negativas que recebeu após o término e mencionou a impactante experiência do pior dia de sua vida. Ele enfatizou que o que mais o machuca é que Vivi o odeie sem conhecer a verdade.

Juliano negou veementemente as alegações de ter se relacionado com outra mulher na frente de Vivi durante uma festa.

Por sua vez, Vivi respondeu às alegações de Juliano, contradizendo sua versão dos fatos. Ela afirmou que tentou conversar com ele durante o evento, mas que Juliano apenas fez um gesto de "joinha" ao ouvir sobre o término.

Vivi também alegou que, no dia seguinte, Juliano ficou com duas pessoas. Ela expressou sua disposição para uma conversa madura, algo que, segundo ela, não aconteceu antes do término.

Confira o pronunciamento.