Juliette anuncia turnê 'Ciclone' no RS e pede desculpas: "inoportuno"

A ex-BBB e cantora Juliette causou polêmica nas redes sociais após anunciar que sua turnê, denominada 'Ciclone', iria passar pelo Rio Grande do Sul. O estado foi atingido pelo fenômeno natural nas últimas semanas e quase 50 pessoas já morreram.

“Cadê os meus amores de Porto Alegre? Dia 14 de outubro eu estou chegando com a turnê Ciclone e eu quero todo mundo lá! Vai ser lindo!”, escreveu a cantora em seu Twitter. Após repercussão negativa, ela apagou a postagem.

No início do mês de setembro, o Rio Grande do Sul sofreu com temporais e inundações que provocaram ao menos 48 mortes, mais de 500 feridos e cerca de 21 mil desalojados.

Novamente através de sua conta no Twitter, a cantora de Campina Grande reconheceu que houve um equívoco em seu anúncio e lamentou o ocorrido.

“Aprendi em minha vida que ser nobre é reconhecer nossos próprios erros. Então, peço profundas e sinceras desculpas pelo tweet inoportuno e equivocado sobre a minha turnê no Sul. Medidas estão sendo tomadas para que esse erro não aconteça novamente”, escreveu.

Apesar da polêmica, o álbum foi lançado em agosto, antes do ocorrido no sul do país. O trabalho é o primeiro dela em estúdio como cantora. Anteriormente, em 2022, Juliette havia lançado 'Caminho', gravado ao vivo no Rio de Janeiro; e um EP em 2021, que leva o nome da artista.