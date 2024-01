Juliette reage após Xand Avião dizer que ela “não é cantora” | A TARDE

Xand Avião viralizou nas redes sociais ao afirmar que Juliette não era cantora, apesar de ser afinada. Mesmo depois de explicar a sua fala, a ex-BBB foi ao X, antigo Twitter, para se pronunciar sobre a fala do ex-Aviões do Forró.

“Bem que a minha orelha estava queimando. Até quando?”, desabafou a campeã do BBB 21.

O cantor foi entrevistado no podcast G1 Ouviu e aproveitou a ocasião para avaliar a carreira de Juliette Freire como cantora. Para o artista, que lançou um feat. com a Rainha dos Cactos recentemente, “fizeram uma cantora” na ex-BBB, mas que ela é afinada

“A Juliette não é cantora. Fizeram uma cantora nela. O pessoal fica cobrando ela para cantar bem, mas a Juliette é uma pessoa afinada para cantar, mas não cantora”, descreveu o artista.

Na sequência, ele disse que Juliette será cantora no futuro, já que está empenhada. “Ela vai ser, com certeza. Ela está empenhada nisso, está fazendo aula de canto e cresceu muito desde que ela saiu do Big Brother”, completou.

Apesar de elogiar a potência vocal da ex-BBB, ele reforçou que ela ainda não é cantora. “Afinada ela é e sempre foi, mas ser cantora não é só ser afinada, é você usar a respiração na hora certa. Isso ela vai aprendendo com o tempo”, encerrou.

O cantor se explica

Momentos depois de afirmar em um podcast que Juliette Freire, campeã do BBB21, não é cantora, Xand Avião usou as redes sociais para explicar a fala. De forma respeitosa, o cantor esclareceu que se referia aos desafios do trabalho como cantor, que em sua opinião não foram totalmente superados pela paraibana.

“Falei até sobre o caso do Nattan que está passando por um problema com a voz e como a voz é importante a gente cuidar dela direito e com meu próprio aprendizado, porque comecei a fazer fono há dois anos apenas. Quando eu falei da Ju eu quis dizer exatamente isso: que ela ainda não está totalmente pronta como cantora mas que com toda certeza vai ser gigante”, iniciou ele.

Xand reforçou que sua admiração por Juliette o levou, inclusive, a convidá-la para o seu próximo projeto. “Ela é artista sim e [eu falo isso] tão do fundo do meu coração que eu convidei ela pra participar do meu projeto Mistura, que sai dia 26. É tão importante pra minha carreira que eu jamais chamaria uma pessoa que não é cantora. Ju, continuo te falando, como te falei agora, não deixe ninguém te colocar pra baixo”, acrescentou Xand.

Cariúcha aproveita a polêmica, para falar sobre carreira de Juliette

Em uma participação no programa Fofocalizando dessa terça,16/1, a funkeira Cariúcha resolveu aproveitar a fala de Xand Avião e falou tudo o que pensa sobre Juliette Freire. De acordo com a ex-Fazenda, a artista não tem carreira.

“Gente, eu amo a Juliette demais. Acho ela super afinada, mas que carreira? Ela começou agora, gente”, começou a Garota da Laje.

A cantora aproveitou ainda para comparar Juliette a outras artistas, que cantam há mais tempo. “Quem tem carreira é Ivete, Rita Lee [— que morreu em maio do ano passado —], pessoas que estão há anos na estrada. Ela é maravilhosa, talentosa, afinada, mas bagagem de carreira ela ainda não tem, está construindo”, finalizou a cantora.

Confira vídeo