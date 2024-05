Justin Bieber vai ser pai! Após rumores, Hailey anuncia gravidez | A TARDE

Projetado ao sucesso pela música “Baby”, Justin Bieber está realmente com um bebê a bordo. A notícia foi confirmada pela esposa do cantor, Hailey Bieber, com uma publicação nas redes sociais.

No post, ela compartilhou fotos de um ensaio fotográfico, exibindo o barrigão, com Justin.

Nos últimos dias, rumores já haviam sugerido a chegada do primogênito do casal. Na ocasião, os fãs apontaram que o umbigo da modelo estaria diferente e fizeram comparações com outras imagens.



Os dois são casados desde 2018. Confira o post de Hailey:

