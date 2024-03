Karol Conká diz que voltaria para o BBB: "O público sente falta" | A TARDE

Atual detentora do recorde de rejeição do Big Brother Brasil, a cantora Karol Conká revelou que aceitaria voltar ao reality show em uma futura edição.

“Eu voltaria numa edição daqui uns anos, mas hoje, no momento, está bem gostoso viver aqui fora”, contou Conká em entrevista à Quem.

Ela pontuou ainda que suas atitudes agora são lembradas como necessárias ao programa.

“Mas fico um pouco na dúvida [com as reações]. O público me deixa confusa, por que eles sentem falta daquilo que eles abominaram. Fico confusa e falo: ‘Alô, doutora! Essa galera precisa de terapia também”.

Sobre a atual edição, ela afirmou que não está acompanhando muito e não tem opinião formada, mas, pelo pouco que já viu, está achando agitada.

"Mas gosto do participante espontâneo, aquele que é divertido, que tem seus momentos de ira também, o participante que não finge".