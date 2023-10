Kayky Brito não digeriu reação de Bruno de Luca, diz colunista | A TARDE

O ator Kayky Brito ainda não digeriu os acontecimentos envolvendo seu acidente e a reação de Bruno de Luca, segundo o jornalista Valmir Moratelli, da Veja. Kayky passou um mês internado, em decorrência de um grave atropelamento.

Bruno foi embora da praia sem dar qualquer auxílio ao amigo e afirmou, em depoimento, ter ficado sabendo do acidente no dia seguinte - o que contradiz os registros das câmeras de segurança.



Ainda de acordo com a Veja, Kayky não quer dar prioridade ao assunto neste primeiro momento de sua recuperação, mas é nítido que a história lhe causou estranhamento. A família do ator teria apoiado a decisão do ator de não se desgastar com isso agora.



Já Bruno de Luca segue abalado com a repercussão do caso, aguardando uma posição de Kayky para encontrá-lo.



Na última terça-feira, 10, Kayky apareceu no Instagram cantando um trecho da música "Explode Coração" e agradeceu o apoio dos fãs, dos familiares e do motorista Diones da Silva Coelho.