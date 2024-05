Kerline avalia looks de Davi: “Não está sincronizando” | A TARDE

A ex-BBB Kerline Cardoso avaliou os looks usados pelo campeão da edição deste ano do reality, Davi Brito. A comentarista disse que o baiano anda infeliz na escolha dos figurinos de suas aparições públicas fora do programa.

>>> Vidente faz previsão desastrosa para o futuro de Davi; saiba qual

“Acho que poderia entrar um assessor [para Davi], porque não sei nem o que posso dizer sobre esse figurino. Ultimamente ele está sempre usando blazer, muito social... Talvez não combine com a imagem que o Davi poderia passar, de uma pessoa autêntica, alto astral”, disse, ao Central Splash.

Para Kerline, os looks pós-reality de Davi contrastam com a imagem que ele costumava usar no confinamento. Ela afirmou que o campeão “acaba passando a imagem de uma pessoa rudimentar, severa, séria depois. Essa imagem toda que estão esculpindo do Davi não está sincronizando com o que ele foi dentro da casa - um menino que usava blusa de botão florida com bermuda”.

Nessa quinta-feira, 25, Luciano Huck publicou em suas redes sociais, um vídeo mostrando trechos da participação de Davi no “Domingão com o Huck”, que vai ao ar no próximo domingo (28).

Ela completou: “Sei que vão tacar o pau em mim, mas não está legal! É visível o ruído que causa, ainda mais em um programa tão moderno. Vemos o Luciano Huck, um cinquentão, com roupas super bacanas, e do lado dele um menino de 21 anos desse jeito... Não combina.”