Laéllyo Mesquita surge ensanguentado e acusa Lucas Souza: "Aguardem"

- Foto: Reprodução

O estilista Laéllyo Mesquita assustou os seguidores após iniciar uma live ao vivo em suas redes sociais.

Ele mostrou fotos em que estava com o rosto ensanguentado e com alguns hematomas e acusou o ex-Fazenda Lucas Souza de ter sido o responsável pela agressão.

"Fiz uma denúncia para poder fazer uma queixa contra isso. A única coisa que eu esperava era um posicionamento. Cheguei a falar com ele, mas não obtive retorno. Aguardem estas próximas semanas porque quem vai falar a verdade, vai soltar tudo, sou eu", disse Laéllyo.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Laéllyo e Lucas viveram um romance por cerca de seis meses antes do ex de Jojo Todynho entrar no reality rural da Record.

Ainda na live, Laéllyo afirmou que não busca fama e não aceitaria entrar em um reality show para ser o ex de alguém.

"Eu jamais aceitaria um convite para entrar em um reality para ser ex de qualquer pessoa. Eu entro pra ser o estilista, o cara que tem uma superação de vida incrível, o cara que batalhou", disse ele, que seguiu.

"Eu estou na internet desde 2012. Nunca precisei querer subir na história de ninguém para ganhar mérito para nada. Eu não preciso expor ninguém para poder ter fama porque eu sempre corri atrás das minhas coisas".

Laéllyo ainda afirmou que foi agredido por um amigo de Lucas por culpa do militar.

"Fingiu que eu era um cara que estava sufocando ele como fã. Lucas chegou antes, entrou com um amigo e foi para um camarote. Eu tinha pedido pra ele descer, pra conversar comigo, mas ele subiu direto. Eu falei: ‘desce pra falar comigo ou eu vou expor suas fotos’ e ele desceu. A gente foi pro banheiro e o amigo dele foi também. A gente começou a conversar, discutir e o cara me bateu".

Ele contou ainda que vai dar entrevistas nos próximos dias e vai "falar a verdade". "Semana que vem eu estou indo a São Paulo, tenho alguns podcasts, tenho algumas entrevistas marcadas e aí quem vai falar a verdade, quem vai soltar tudo dessa vez vai ser eu".