Largou o BBB? Tadeu estreia novo quadro esportivo nos próximos dias | A TARDE

O apresentador Tadeu Schmidt está de volta aos quadros esportivos na TV Globo. A partir do próximo domingo, 2, o comunicador irá apresentar um novo projeto voltado à preparação para os Jogos Olímpicos de Paris, que ocorrerão em julho.

Em parceria com a ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay, o jornalista vai estrelar uma exibição que conta a história de esportistas amadores que sonham em um dia se tornarem atletas olímpicos.

Apesar do novo trampo, o Schimdt ainda não deve deixar de lado os compromissos com o Big Brother Brazil. O reality show da casa mais vigiada do país retorna em 2025 com um novo elenco e Tadeu no comando dos brothers.



