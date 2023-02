Larissa dá uma tapa em Fred e internautas pedem expulsão

A partcipante do Big Brother Brasil 23 (BBB23), Larissa, deu um tapa no também participante Fred, na madrugada deste domingo, 19. A atitude da participante infringe uma das principais regras da casa mais vigiada do Brasil.



Tudo começou quando alguns participantes começaram a jogar chantilly uns nos outros. Durante a brincadeira, o influenciador jogou um frasco de hidratante em Gabriel Santana e em Larissa, que estava deitada.

Em sequência, ela levantou e segurou Fred, dando um tapa no rosto dele. "Larissa, para. Ativar esse modo demoníaca não está legal. Tu está curtindo igual a gente, para de ser chata", disse Marvvila ao presenciar a situação.

Larissa não gostou e retrucou: "Olha ali. Só eu recebo atenção", disse Fred.